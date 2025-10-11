Urednički integritet na ispitu

Jelena Popadić Sumić ne pristaje na uredničko intervenisanje i manipulisanje izjavama mališana

Da dvanaestogodišnji Leon nije, između ostalog, rekao „Studenti se bore za pravdu. Za našu budućnost“, nagrađivana dramaturškinja i spisateljica Jelena Popadić Sumić, odgovorna urednica Dečjeg programa RTS, mirno bi nastavila da se bavi važnim stvarima. Baš kako se i zove emisija koja je urađena po holandskoj licenci u saradnji sa producentskom kućom Sense Production, a u kojoj deca otvaraju dušu dok im frizer Borko (Jelinić) pravi frizure koje žele. Svakodnevica,