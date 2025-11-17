Dačićev čovek za namirivanje računa

Radar pre 49 minuta  |  Davor Lukač
Iako je proglašen krivim za „stavljanje u fioku“ više od 400 prijava za saobraćajne prekršaje koje su učinili ljudi iz vlasti ili njegovi i njihovi prijatelji, Simić je, ipak, napredovao

Imenovanje policijskog generala „ražalovanog“ u čin pukovnika, Dragiše Simića, za načelnika Uprave granične policije, pokrenulo je i neka druga pitanja zloupotreba u MUP-u, a kojima se mediji ne bave, jer su im mahom glavna tema njegove ljubavne avanture. Posebno upitno je kako pravno moguće da se nekom oduzme čin generala i degradira u pukovnika, gde je ta odluka objavljena i ko je potpisao? Ono na šta, međutim, ukazuju njegove kolege policajci, jeste da je Simić
