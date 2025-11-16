Stravična nesreća u Živinicama u cik zore: Jedna osoba stradala, druga teško povređena!

Kurir pre 15 minuta  |  Informer
Stravična nesreća u Živinicama u cik zore: Jedna osoba stradala, druga teško povređena!

Juče rano ujutru dogodila se saobraćajna nesreća u Živinicama u kojoj je jedna osoba nastradala, dok je druga teško povređena.

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a istraga koja je u toku pokazaće uzrok nesreće. - U 7.10 na magistralnom putu M 1.7 Živinice- Banovići na lokalitetu Rabića groblje, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, gde je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, izašao van kolovoza i udario u drvo - saopštila je portparolka MUP TK Adnana Sprečić. Kurir.rs/Informer
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Dodik: Specijalci bili udarna snaga odbrane Republike Srpske

Dodik: Specijalci bili udarna snaga odbrane Republike Srpske

Euronews pre 10 sati
(Foto, video) vozač: Bmw-a uleteo porodici u spavaću sobu Nesvakidašnja nesreća kod Orašja, pukim čudom nije bilo žrtava

(Foto, video) vozač: Bmw-a uleteo porodici u spavaću sobu Nesvakidašnja nesreća kod Orašja, pukim čudom nije bilo žrtava

Blic pre 12 sati
Velika policijska akcija "Beretka" u Sarajevu: Uhapšena trojica muškaraca, kod njih pronađena ogromna količina narkotika, ali…

Velika policijska akcija "Beretka" u Sarajevu: Uhapšena trojica muškaraca, kod njih pronađena ogromna količina narkotika, ali ne samo to!

Kurir pre 1 dan
Hrvatska na nogama: Nestalo troje tinedžjera, traga se za bratom i sestrom

Hrvatska na nogama: Nestalo troje tinedžjera, traga se za bratom i sestrom

Večernje novosti pre 1 dan
Nasilje u porodici Policajac uhapšen zbog sumnje da je pretukao ženu

Nasilje u porodici Policajac uhapšen zbog sumnje da je pretukao ženu

Alo pre 1 dan
Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac brutalno pretukao suprugu, za njim je tragala interventna policija!

Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac brutalno pretukao suprugu, za njim je tragala interventna policija!

Blic pre 1 dan
Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta, jedna stvar nikome nije jasna: Snimak nesvakidašnje nesreće u BiH

Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta, jedna stvar nikome nije jasna: Snimak nesvakidašnje nesreće u BiH

Telegraf pre 3 dana

Ključne reči

MUPsaobraćajna nesrećaudesSudar

Balkan, najnovije vesti »

Stravična nesreća u Živinicama u cik zore: Jedna osoba stradala, druga teško povređena!

Stravična nesreća u Živinicama u cik zore: Jedna osoba stradala, druga teško povređena!

Kurir pre 15 minuta
Dodik: Očekujemo pobedu Siniše Karana na izborima

Dodik: Očekujemo pobedu Siniše Karana na izborima

RTV pre 2 sata
Na spomeniku splitskim partizanima ispisana ustaška slova

Na spomeniku splitskim partizanima ispisana ustaška slova

Vesti online pre 2 sata
Na spomeniku splitskim partizanima ispisana ustaška slova

Na spomeniku splitskim partizanima ispisana ustaška slova

Sputnik pre 2 sata
Oskrnavljen spomenik splitskim partizanima crtanjem ustaških simbola

Oskrnavljen spomenik splitskim partizanima crtanjem ustaških simbola

Euronews pre 2 sata