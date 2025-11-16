Bosanac pravio haos na auto-putu: Vozio u suprotnom smeru, ignorisao policiju, na kraju izvučen iz automobila

Nemačka saobraćajna policija imala je opsežnu akciju kada je u petak 73-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine ušao na auto-put A3 u suprotnom smeru.

Incident se dogodio između mesta Verta i Kirrota, a državljanin BiH vozio je više od 20 kilometara ka Pasauu – ali u traci namenjenoj za Regensburg. Saobraćaj ka Regensburgu bio je potpuno obustavljen u blizini Bogena. Policiji je pomogao i jedan vozač kamiona, koji je blokirao put kako bi sprečio dalje ugrožavanje saobraćaja. U početku vozač je ignorisao signale za zaustavljanje, ali je konačno stao neposredno pre nego što bi auto-put bio potpuno zatvoren. Hitne