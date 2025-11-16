Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, četiri povređene

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug
ČAČAK - Jedna osoba poginula je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Međuvršje kod Ovčarsko-kablarske klisure, a od četiri osobe koje su povređene dve su zadobile teške, a dve lake telesne povrede, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Povređeni u nesreći koja se dogodila oko 12 časova nalaze se u Opštoj bolnici Čačak gde im se ukazuje lekarska pomoć. Kako je saopšteno iz te bolnice, u urgentnom prijemnom odeljenju konstatovano je da su majka (43) i ćerka (7) zadobile teške telesne povrede ekstremiteta i primljene su u jedinicu intenzivne nege. Otac (44) je sa konstatovanim lakim telesnim povredama primljen na odeljenje opšte hirurgije, dok je devojčica (3) sa konstatovanim lakim telesnim
