Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar: Danas oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kišom

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima.

Najniža temperatura biće od dva stepena do 13, a najviša dnevna od 17 do 24 stepena. Uveče i noću očekuje se jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom, kao i osetan pad temperature. Vreme u Beogradu će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito uz umeren, povremeno i jak južni vetar i uz uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 13, a najviša dnevna oko 21 stepen.