Startuju nova pravila za ulazak i izlazak iz EU

Slobodna Evropa pre 1 sat
Startuju nova pravila za ulazak i izlazak iz EU

Od 12. oktobra počinju da se preminjuju nova pravila ulaska/izlaska (EES) u države članice Evropske unije (EU).

Šta je novo? Novi je sistem na kom EU radi godinama, a čiji je cilj da digitalno beleži ulaske i izlaske preko granica Unije, uključujući podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju u zemlje članice EU na kratke boravke. Ideja je da EES ukine ručno pečatiranje pasoša na svim međunarodnim aerodromima i lukama u EU, kao i na kopnenim prelazima između zemalja EU i onih van nje. Embed Podijeli Kod je kopiran u vaš clipboard.
