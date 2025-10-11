Divna slika iz Kladova: Mališani u dvorištu škole zasadili svoje Drvo generacije i imaju važnu poruku za sve

Divna slika iz Kladova: Mališani u dvorištu škole zasadili svoje Drvo generacije i imaju važnu poruku za sve

Tradicionalno i ove godine, u okviru obeležavanja "Dečije nedelje", đaci prvaci Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Kladovu zasadili su svoje "Drvo generacije", simbol prijateljstva, zajedništva i novih početaka.

Događaj je održan pod ovogodišnjim sloganom "Imam prava da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram", koji podseća na važnost dečjih prava i njihovog srećnog i bezbrižnog odrastanja. Uz osmehe i dečju pesmu, mališani su zajedno sa svojim učiteljicama i rukovodstvom škole zasadili mlado drvo u dvorištu škole, koje će rasti zajedno s njima i čuvati uspomenu na prve školske dane. Svečanosti su, pored učenika i nastavnika, prisustvovali i
