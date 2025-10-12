Amss uputio upozorenje vozačima Oprezno vozite zbog ove dve pojave na putevima

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se na putevima pored reka i u kotlinama može tokom noći pojaviti magla ili sumaglica

U saopštenju je savetovano vozačima da zbog toga budu oprezniji za vreme vožnje i da voze sporije. Navodi se i da umeren intenzitet saobraćaja i uglavnom dobri uslovi vožnje u većini krajeva Srbije olakšavaju putovanje i da na graničnim prelazima nema čekanja.