Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – studenti i zbor Medijane zovu na protest

Južne vesti pre 1 dan  |  Ljubica Jocić
Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – studenti i zbor Medijane zovu na protest…

Sastanak između predstavnika Ministarstva prosvete i dekana Filozofskog fakulteta u Nišu, nakon odluke Vlade Srbije da „cepanjem“ Filozofskog osnuje Fakultet srpskih studija, povod je protesta u organizaciji zbora građana Medijane.

Na okupljanje zovu i studenti Univerziteta u Nišu. Sastanak je u ponedeljak, 10. novembra, a lokacija je hotel „Radon“ u Niškoj Banji. Odluka Vlade, koja je usvojena 6. novembra, a kojom osniva Fakultet srpskih studija odvajanjem departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost sa Filozofskog, naišla je na osudu Uprave Filozofskog. Najavljen je sastanak dekana i predstavnika Ministarstva prosvete, najverovatnije pomoćnika ministra, a mesto susreta nije
