Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Jug press pre 3 sata
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

NIŠ Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj u četvrtak 6. novembra 2025. godine, bez saglasnosti Saveta Univerziteta u Nišu, Saveta Filozofskog fakulteta u Nišu, studenata i zaposlenih, donela Odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija.

Fakultet je osnovan na adresi Filozofskog fakulteta u Nišu, izdvajanjem Departmana za istoriju, Departmana za srbistiku i Departmana za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Uprkos kontinuiranim razgovorima predstavnika Ministarstva prosvete i inicijatora osnivanja novog fakulteta sa članovima uprava Filozofskog fakulteta u Nišu i Univerziteta u Nišu u cilju postizanja kompromisnog rešenja, konačna Odluka o osnivanju
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Serbian News Media pre 9 minuta
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Jugmedia pre 1 sat
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

N1 Info pre 2 sata
Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Nova pre 3 sata
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Danas pre 3 sata
Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i…

Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i državu i saradnik Centra za društvenu stabilnost

Nedeljnik pre 4 sati
Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Južne vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNišVlada SrbijeVlada Republike SrbijeMinistarstvo prosvete

Regioni, najnovije vesti »

Nova pobeda odbojkaša Radničkog

Nova pobeda odbojkaša Radničkog

RTK pre 5 minuta
U javnost procurela službena beleška o smrti mladića u Kraljevu

U javnost procurela službena beleška o smrti mladića u Kraljevu

Ozon press pre 20 minuta
Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Serbian News Media pre 9 minuta
Nov vrtić simbol nemara,korupcije i neodgovornosti

Nov vrtić simbol nemara,korupcije i neodgovornosti

Ozon press pre 9 minuta
Stiže hladni talas još noćas, evo i gde: Temperatura pada 10. novembra, RHMZ upozorava na obilne padavine

Stiže hladni talas još noćas, evo i gde: Temperatura pada 10. novembra, RHMZ upozorava na obilne padavine

Dnevnik pre 5 minuta