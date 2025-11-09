Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Neformalna grupa studenata u Nišu i organizacija „Slobodni univerzitet“ pozvali su građane da se u ponedeljak, 10. novembra, u 11.30 sati okupe ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji, gde će, kako su najavili, u podne biti održan sastanak predstavnika Ministarstva prosvete i dekana Filozofskog fakulteta u Nišu.

Sastanak će biti održan hotelu koji je zapravo stacionar Instituta „Niška Banja“, čiji je direktor Milan Lazarević, odbornik Srpske napredne stranke u niškoj Skupštini, neformalni lider Pokreta za narod i državu u ovom gradu i predsednik Saveta novoosnovanog Fakulteta srpskih studija. Povod za okupljanje je, kako su naveli organizatori na društvenim mrežama, odluka Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu, doneta uprkos tome što nastavno-naučno
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Studenti i „Slobodni univerzitet“ pozvali na protest ispred hotela „Radon“ zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Serbian News Media pre 1 sat
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

N1 Info pre 4 sati
Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Nova pre 4 sati
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Jug press pre 4 sati
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Danas pre 5 sati
Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i…

Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i državu i saradnik Centra za društvenu stabilnost

Nedeljnik pre 6 sati
Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Južne vesti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNišVlada SrbijeMinistarstvo prosveteSrpska napredna strankaNiška banja

Regioni, najnovije vesti »

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Novi magazin pre 6 minuta
Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

N1 Info pre 10 minuta
Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 1 sat
Šahisti Borca omladinski prvaci centralne Srbije

Šahisti Borca omladinski prvaci centralne Srbije

Ozon press pre 36 minuta
Partizan – Novi Pazar 2:0

Partizan – Novi Pazar 2:0

RTV Novi Pazar pre 1 sat