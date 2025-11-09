Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Neformalna grupa studenata u Nišu i organizacija „Slobodni univerzitet“ pozvali su građane da se u ponedeljak, 10. novembra, u 11.30 sati okupe ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji, gde će, kako su najavili, u podne biti održan sastanak predstavnika Ministarstva prosvete i dekana Filozofskog fakulteta u Nišu.

Sastanak će biti održan hotelu koji je zapravo stacionar Instituta „Niška Banja“, čiji je direktor Milan Lazarević, odbornik Srpske napredne stranke u niškoj Skupštini, neformalni lider Pokreta za narod i državu u ovo mgradu i predsednik Saveta novoosnovanog Fakulteta srpskih studija. Povod za okupljanje je, kako su naveli organizatori na društvenim mrežama, odluka Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu, doneta uprkos tome što nastavno-naučno