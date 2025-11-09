Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Danas pre 42 minuta  |  Beta
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji, protiv osnivanja novog fakulteta

Neformalna grupa studenata u Nišu i organizacija „Slobodni univerzitet“ pozvali su građane da se u ponedeljak, 10. novembra, u 11.30 sati okupe ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji, gde će, kako su najavili, u podne biti održan sastanak predstavnika Ministarstva prosvete i dekana Filozofskog fakulteta u Nišu.

Sastanak će biti održan hotelu koji je zapravo stacionar Instituta „Niška Banja“, čiji je direktor Milan Lazarević, odbornik Srpske napredne stranke u niškoj Skupštini, neformalni lider Pokreta za narod i državu u ovo mgradu i predsednik Saveta novoosnovanog Fakulteta srpskih studija. Povod za okupljanje je, kako su naveli organizatori na društvenim mrežama, odluka Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu, doneta uprkos tome što nastavno-naučno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Nova pre 6 minuta
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Jug press pre 12 minuta
Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Protest studenata, profesora i građana sutra u Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije

Nedeljnik pre 46 minuta
Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i…

Objavljena odluka o Fakultetu za srpske studije: Uči se ruski, u Savetu sin generala Lazarevića, članovi Pokreta za narod i državu i saradnik Centra za društvenu stabilnost

Nedeljnik pre 1 sat
Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Sutra u „Radonu“ sastanak predstavnika niškog Filozofskog i Ministarstva prosvete – zbor Medijane zove na protest

Južne vesti pre 37 minuta
Oglasio se Filozofski fakultet u Nišu nakon odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija

Oglasio se Filozofski fakultet u Nišu nakon odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija

Niške vesti pre 51 minuta
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Sačuvati integritet i ne dozvoliti "cepanje" te ustanove

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Sačuvati integritet i ne dozvoliti "cepanje" te ustanove

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNišVlada SrbijeMinistarstvo prosveteSrpska napredna strankaNiška banja

Regioni, najnovije vesti »

Kutak za dojenje u vrtiću „Neven“

Kutak za dojenje u vrtiću „Neven“

RTK pre 16 minuta
Putokaz za mame i tate: Koja krivična dela najčešće čine maloletnici?

Putokaz za mame i tate: Koja krivična dela najčešće čine maloletnici?

RTK pre 6 minuta
Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Protest u Niškoj Banji protiv novoosnovanog Fakulteta srpskih studija: Nema potrebne dozvole Univerziteta u Nišu

Nova pre 6 minuta
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu: Kategorički se suprotstavljamo odluci Vlade Srbije

Jug press pre 12 minuta
Kada će pasti prvi sneg i da li će padati za Novu godinu: Meteorolog otkrio detaljnu prognozu za zimu

Kada će pasti prvi sneg i da li će padati za Novu godinu: Meteorolog otkrio detaljnu prognozu za zimu

Mondo pre 6 minuta