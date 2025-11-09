Niška policija uhapsila petočlanu kriminalnu grupu zbog dilovanja kokaina

Serbian News Media pre 3 sata
Niška policija uhapsila petočlanu kriminalnu grupu zbog dilovanja kokaina

Niška policija uhapsila je petoricu članova kriminalne grupe, kod kojih su u više odvojenih akcija nađeni nelegalni narkotici, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni su D.S. (1984), N.P. (1987), M.P. (1985), M.A. (1988) i N.N. (1993), dok se za još jednim licem intenzivno traga. Policija je juče zaustavila „seat" kojim je osumnjičeni D.S. upravljao, a kod njega i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.
Ključne reči

NišKokainSeatMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

