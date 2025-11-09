Oglasio se MUP o hapšenju u Nišu: Diler kokaina uhapšen na delu, popadali i saradnici

Niška policija uhapsila je petoricu članova kriminalne grupe, kod kojih su u više odvojenih akcija nađeni nelegalni narkotici, navodi se u saopštenju Policijske uprave Niš.

Uhapšeni su D.S. (41), N.P. (38), M.P. (40), M.A. (37) i N.N. (32), dok se za još jednim licem intenzivno traga. Policija je juče zaustavila „seat“ kojim je osumnjičeni D.S. upravljao, a kod njega i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika. Prethodno ga je policija zatekla u trenutku prodaje oko