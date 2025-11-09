U Nišu uhapšena petorica članova kriminalne grupe zbog sumnje da su prodavali drogu

NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su petoricu članova kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

U opsežnoj akciji uhapšeni su D. S. (41), N. P. (38), M. P. (40), M. A. (37) i N. N. (32), dok se za još jednim licem intenzivno traga. Policija je juče zaustavila "seat" kojim je osumnjičeni D. S. upravljao i kod njega, kao i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište, pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika. Prethodno je policija