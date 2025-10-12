I strelac i asistent - Depaj je u svemu najbolji

Holandski reprezentativac Memfis Depaj ispisao je istoriju tamošnjeg fudbala u pobedi nad Finskom (4:0)

Igrač meča je bio fudbaler Korintijansa koji je na pomenutom susretu zabeležio gol i dve asistencije. U strelce su se još upisali Virdžil van Dajk, Donjel Malen i Kodi Gakpo. Depaj je na ovom meču stigao do 35 asistencija u dresu nacionalnog tima po čemu je najbolji u istoriji "A" reprezentacije Holandije. Od ranije je i najbolji strelac sa 53 pogotka. Iz toga logično proizilazi i da je igrač koji je učestvovao u najviše pogodaka "lala" – njih čak 88. U ovom