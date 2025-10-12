Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi i američki predsednik Donald Tramp predsedavaće mirovnim samitom za Gazu sutra posle podne u Šarm el-Šeiku, gde će biti prisustni lideri iz više od 20 zemalja i generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš, ali ne i izraelski zvaničnici.

"Nijedan izraelski zvaničnik neće učestvovati", rekao je danas za AFP Šoš Bedrosijan, portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. "Dokument o okončanju rata u Pojasu Gaze" biće potpisan tokom samita, saopštilo je danas egipatsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Egipatsko predsedništvo je juče, drugog dana prekida vatre između Izraela i Hamasa, saopštilo da je "cilj samita okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za uspostavljanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, kao i otvaranje novog poglavlja u regionalnoj bezbednosti".

Pored generalnog sekretara UN, nekoliko lidera je najavilo svoje učešće, uključujući jordanskog kralja Abdulaha II i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Francuski predsednik Emanuel Makron otputovaće u Egipat kako bi izrazio podršku "sprovođenju sporazuma koji je predstavio predsednik Tramp o okončanju rata u Gazi", prema saopštenju Jelisejske palate. 

Makron namerava da razgovara "sa svojim partnerima o sledećim koracima u sprovođenju mirovnog plana".

Britanski premijer Kir Starmer prisustvovaće samitu koji "označava istorijsku prekretnicu za region nakon dve godine sukoba i krvoprolića", saopštio je Dauning strit.

Očekuje se da će u Egipat doći i španski premijer Pedro Sančes i italijanska premijerka Đorđa Meloni, kao i nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Saveta Evropske unije Antonio Košta.

Hamas je objavio da neće učestvovati u potpisivanju dokumenta. 

Jedan od njegovih visokih zvaničnika, Hosam Badran, rekao je za AFP da palestinski islamistički pokret deluje "preko katarskih i egipatskih posrednika".

Prema uslovima sporazuma između Izraela i Hamasa, 48 talaca ili ostaci talaca moraju biti vraćeni Izraelu iz Pojasa Gaze pre 7.00 u ponedeljak.

Zauzvrat, Izrael mora da oslobodi 250 zatvorenika, uključujući mnoge osuđene za smrtonosne napade protiv Izraela, i 1.700 Palestinaca koje je izraelska vojska uhapsila u Pojasu Gaze od početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Rat je pokrenuo do tada neviđen napad Hamasa na Izrael, u kojem su skoro svi taoci oteti.

(Beta, 12.10.2025)

