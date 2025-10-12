Iran neće učestvovati na samitu o Gazi u Egiptu

Politika pre 2 sata
Iran neće učestvovati na samitu o Gazi u Egiptu

Razgovor o okončanju rata u Gazi

Iran neće učestvovati na predstojećem samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik o predlogu Sjedinjenih Američkih Država za prekid vatre u Gazi, rekao je dobro obavešteni izvor za iransku agenciju Tasnim. Izvor je naveo i da Teheran neće biti deo samita u Šarm el Šeiku, iako je pozvan na događaj. Lideri više od 20 zemalja, među kojima je i američki predsednik Donald Tramp, prisustvovaće sutra samitu u Egiptu, kako bi razgovarali o predlogu američkog predsednika o
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Serbian News Media pre 49 minuta
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Radio 021 pre 2 sata
Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Beta pre 3 sata
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, ali bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, ali bez predstavnika Izraela

N1 Info pre 3 sata
Bez predstavnika Izraela na samitu za mir u Gazi

Bez predstavnika Izraela na samitu za mir u Gazi

NIN pre 3 sata
Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Radio sto plus pre 3 sata
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranEgipatŠarm El ŠeikTeheranŠeikDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Zelenski i Tramp o jačanju odbrane Ukrajine; Ruski napadi i zabrinutost zbog 'tomahavka'

Zelenski i Tramp o jačanju odbrane Ukrajine; Ruski napadi i zabrinutost zbog 'tomahavka'

Naslovi.ai pre 4 minuta
Roj stršljenova napao grupu trkača u Torinu, jedna osoba prevezena u bolnicu

Roj stršljenova napao grupu trkača u Torinu, jedna osoba prevezena u bolnicu

Euronews pre 13 minuta
Tramp i Zelenski razgovarali dva puta u dva dana! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem!

Tramp i Zelenski razgovarali dva puta u dva dana! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem!

Kurir pre 4 minuta
Demonstranti su napravili haos u Bernu! Izlomljeni izlozi, demolirane ulice, povređeno 18 policajaca

Demonstranti su napravili haos u Bernu! Izlomljeni izlozi, demolirane ulice, povređeno 18 policajaca

Alo pre 9 minuta
"Pogrešili smo, trebalo je da razvijemo atomsku bombu"

"Pogrešili smo, trebalo je da razvijemo atomsku bombu"

B92 pre 9 minuta