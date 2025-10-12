Iran neće učestvovati na samitu o Gazi u Egiptu

Razgovor o okončanju rata u Gazi

Iran neće učestvovati na predstojećem samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik o predlogu Sjedinjenih Američkih Država za prekid vatre u Gazi, rekao je dobro obavešteni izvor za iransku agenciju Tasnim. Izvor je naveo i da Teheran neće biti deo samita u Šarm el Šeiku, iako je pozvan na događaj. Lideri više od 20 zemalja, među kojima je i američki predsednik Donald Tramp, prisustvovaće sutra samitu u Egiptu, kako bi razgovarali o predlogu američkog predsednika o