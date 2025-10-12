Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

“Nijedan izraelski zvaničnik neće učestvovati”, rekao je danas za AFP Šoš Bedrosijan, portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. “Dokument o okončanju rata u Pojasu Gaze” biće potpisan tokom samita, saopštilo je danas egipatsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Egipatsko predsedništvo je juče, drugog dana prekida vatre između Izraela i Hamasa, saopštilo da je “cilj samita okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za uspostavljanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, kao i otvaranje novog poglavlja u regionalnoj bezbednosti”. Pored generalnog sekretara UN, nekoliko lidera je najavilo svoje učešće, uključujući jordanskog kralja Abdulaha II i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Francuski predsednik Emanuel