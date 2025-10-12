Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Radio sto plus pre 4 sati
Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

“Nijedan izraelski zvaničnik neće učestvovati”, rekao je danas za AFP Šoš Bedrosijan, portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. “Dokument o okončanju rata u Pojasu Gaze” biće potpisan tokom samita, saopštilo je danas egipatsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Egipatsko predsedništvo je juče, drugog dana prekida vatre između Izraela i Hamasa, saopštilo da je “cilj samita okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za uspostavljanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, kao i otvaranje novog poglavlja u regionalnoj bezbednosti”. Pored generalnog sekretara UN, nekoliko lidera je najavilo svoje učešće, uključujući jordanskog kralja Abdulaha II i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Francuski predsednik Emanuel
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Serbian News Media pre 2 sata
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Radio 021 pre 4 sati
Iran neće učestvovati na samitu o Gazi u Egiptu

Iran neće učestvovati na samitu o Gazi u Egiptu

Politika pre 4 sati
Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Samit u Egiptu za mir u Gazi bez predstavnika Izraela

Beta pre 4 sati
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, ali bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, ali bez predstavnika Izraela

N1 Info pre 4 sati
Bez predstavnika Izraela na samitu za mir u Gazi

Bez predstavnika Izraela na samitu za mir u Gazi

NIN pre 4 sati
U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

U Egiptu sutra samit za mir u Gazi, bez predstavnika Izraela

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelBliski IstokHamasEgipatNECErdoganAFPGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Danas pre 30 minuta
Masovna pucnjava u Južnoj Karolini: Četvoro poginulo, a najmanje 20 povređeno

Masovna pucnjava u Južnoj Karolini: Četvoro poginulo, a najmanje 20 povređeno

Danas pre 1 sat
Između rovova je „zona smrti“: Reporter Danasa otkriva kako je putovati duž linije ukrajinskog fronta

Između rovova je „zona smrti“: Reporter Danasa otkriva kako je putovati duž linije ukrajinskog fronta

Danas pre 1 sat
Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom o jačanju ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane

Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom o jačanju ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane

Danas pre 1 sat
Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Naslovi.ai pre 2 minuta