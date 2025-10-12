Srca Novog Sada i regiona spajaju se uz sevdalinke! Novosađani, spremite se na jake emocije Fanovi i poštovaoci njegove pesme ispraćaju Halida Bešlića

Dnevnik pre 2 sata
Srca Novog Sada i regiona spajaju se uz sevdalinke! Novosađani, spremite se na jake emocije Fanovi i poštovaoci njegove pesme…

Fanovi i poštovaoci velikog muzičara Halida Bešlića oprostiće se danas od njega širom regiona, ali i sveta

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, 7. oktobra, a danima se estrada i zemlje regiona opraštaju od pevača. Svi ističu da je pre svega bio veliki čovek, a prethodnih dana smo mogli da vidimo dirljive priče o njemu. Poštovaoci njegove muzike ispratiće ga uz sevdah od Sarajeva do Sidneja, preko Nemačke i Austrije, ali i u Novom Sadu. „Srcem za Halida“ planirano je da se održi danas u 17.00 časova na platou Spensa. Ispraćaj se planira u 50 gradova širom Balkana i
