Mina Lazarević ima novog dečka, poznati glumac joj ukrao srce: On je moja podrška i vetar u leđa

Mina Lazarević iza sebe ima dva braka. Prvi put se udala vrlo mlada, za džez muzičara Aleksandra Miletića, sa kojim je dobila sina Luku. Drugi put je rekla “da” baletskom igraču Goranu Staniću, sa kojima ćerku Ivu i sina Marka. Par se razveo 2017. godine, a glumica od tada o privatnom životu retko kad priča u javnosti. Sada je, prvi put, progovorila o novom emotivnom partneru. - Kada nekog prihvatiš onakvog kakav jeste i kada ga takvog voliš, kada je to – to, kada