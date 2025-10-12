Danas je Miholjdan – valja završavati sve poslove izvan četiri zida

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku.

Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Miholjdan je posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, rođenom u petom veku, u Korintu. Naziva se Otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Narod ga zove Sveti Miholj, pa otuda i naziv praznika. Činio je čudesa, pročuo se kao veliki podvižnik, pa su mnogi dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja