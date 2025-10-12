Danas je Miholjdan: Ovo su narodni običaji

Ozon press pre 3 sata
Danas je Miholjdan: Ovo su narodni običaji

Sudeći prema narodnom verovanju, danas bi trebao da bude lep i sunčan dan i da doživimo miholjsko leto.

Naime, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik svetitelja i velikog podvižnika hrišćanske vere Kirjaka Otšelnika koji je u narodu poznat kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle ovog sveca nastupa prava jesen, koja je kalendarski već uveliko počela. Na današnji dan smenjuju se leto i jesen, pa su oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati kao Miholjsko leto. Stari ljudi veruju da na Miholjdan ne treba obavljati kućne poslove,
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Danas je Miholjdan – valja završavati sve poslove izvan četiri zida

Danas je Miholjdan – valja završavati sve poslove izvan četiri zida

I Love Zrenjanin pre 1 sat
EVO zašto se u narodu kaže: kakav Miholjdan – takva zima!

EVO zašto se u narodu kaže: kakav Miholjdan – takva zima!

InfoKG pre 4 sati
Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Glas Zaječara pre 3 sata
Miholjdan je danas – praznik mira i molitve! Veruje se da tek sada počinje prava jesen, ovo se nikako ne sme raditi na ovaj…

Miholjdan je danas – praznik mira i molitve! Veruje se da tek sada počinje prava jesen, ovo se nikako ne sme raditi na ovaj veliki praznik

Dnevnik pre 3 sata
Danas je Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Danas je Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Glas Šumadije pre 4 sati
Danas je Miholjdan, veruje se da ako uradite ove stvari imaćete puno sreće! Miholjdan NARODNA VEROVANJA MIHOLJDAN I CRKVENI…

Danas je Miholjdan, veruje se da ako uradite ove stvari imaćete puno sreće! Miholjdan NARODNA VEROVANJA MIHOLJDAN I CRKVENI KALENDAR

Volim Zrenjanin pre 5 sati
Miholjdan – dan kada počinje prava jesen, a ove stvari treba završiti

Miholjdan – dan kada počinje prava jesen, a ove stvari treba završiti

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Miholjdan

Društvo, najnovije vesti »

Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 8 minuta
Macura: Srbija ima priliku da pokaže svetu rezultate po pitanju unapređenja položaja žena

Macura: Srbija ima priliku da pokaže svetu rezultate po pitanju unapređenja položaja žena

RTV pre 7 minuta
Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

NIN pre 7 minuta
UNS: Policajci koji su maltretirali novinare treba da budu kažnjenjeni

UNS: Policajci koji su maltretirali novinare treba da budu kažnjenjeni

Novi magazin pre 3 minuta
Muskatna bundeva na više načina: Slana i slatka jela koja morate probati

Muskatna bundeva na više načina: Slana i slatka jela koja morate probati

Danas pre 7 minuta