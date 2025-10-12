Danas je Miholjdan: Ovo su narodni običaji

Sudeći prema narodnom verovanju, danas bi trebao da bude lep i sunčan dan i da doživimo miholjsko leto.

Naime, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik svetitelja i velikog podvižnika hrišćanske vere Kirjaka Otšelnika koji je u narodu poznat kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle ovog sveca nastupa prava jesen, koja je kalendarski već uveliko počela. Na današnji dan smenjuju se leto i jesen, pa su oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati kao Miholjsko leto. Stari ljudi veruju da na Miholjdan ne treba obavljati kućne poslove,