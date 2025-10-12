Miholjdan – dan kada počinje prava jesen, a ove stvari treba završiti

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Miholjdan, dan posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku.

Još tokom svog života ovaj svetac je bio poštovan kao veliki uzor hrišćanske vere i monaških vrlina. Po narodnom predanju, tek nakon ovog praznika počinje prava jesen. Miholjdan je posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, rođenom u petom veku, u Korintu. Naziva se Otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Narod ga zove Sveti Miholj, pa otuda i naziv praznika, piše rts.rs. Činio je čuda, i mnogi su dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja ili