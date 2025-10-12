Miholjdan – dan kada počinje prava jesen, a ove stvari treba završiti

Nova pre 1 sat  |  Autor: RTS
Miholjdan – dan kada počinje prava jesen, a ove stvari treba završiti

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Miholjdan, dan posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku.

Još tokom svog života ovaj svetac je bio poštovan kao veliki uzor hrišćanske vere i monaških vrlina. Po narodnom predanju, tek nakon ovog praznika počinje prava jesen. Miholjdan je posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, rođenom u petom veku, u Korintu. Naziva se Otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Narod ga zove Sveti Miholj, pa otuda i naziv praznika, piše rts.rs. Činio je čuda, i mnogi su dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja ili
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

EVO zašto se u narodu kaže: kakav Miholjdan – takva zima!

EVO zašto se u narodu kaže: kakav Miholjdan – takva zima!

InfoKG pre 1 sat
Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Glas Zaječara pre 18 minuta
Danas je Miholjdan: Ovo su narodni običaji

Danas je Miholjdan: Ovo su narodni običaji

Ozon press pre 54 minuta
Miholjdan je danas – praznik mira i molitve! Veruje se da tek sada počinje prava jesen, ovo se nikako ne sme raditi na ovaj…

Miholjdan je danas – praznik mira i molitve! Veruje se da tek sada počinje prava jesen, ovo se nikako ne sme raditi na ovaj veliki praznik

Dnevnik pre 34 minuta
Danas je Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Danas je Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Glas Šumadije pre 1 sat
Danas je Miholjdan, veruje se da ako uradite ove stvari imaćete puno sreće! Miholjdan NARODNA VEROVANJA MIHOLJDAN I CRKVENI…

Danas je Miholjdan, veruje se da ako uradite ove stvari imaćete puno sreće! Miholjdan NARODNA VEROVANJA MIHOLJDAN I CRKVENI KALENDAR

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Miholjdan – dan kada počinje prava jesen i ne preporučuju se poslovi po kući

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMiholjdan

Društvo, najnovije vesti »

Počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

Počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

RTV pre 4 minuta
Biser iz tajne arhive otkriven posle 50 godina: Evo zašto je UDBA tražila od Tita hapšenje prevodioca Paklene pomorandže

Biser iz tajne arhive otkriven posle 50 godina: Evo zašto je UDBA tražila od Tita hapšenje prevodioca Paklene pomorandže

Nedeljnik pre 4 minuta
Novi sistem ulaska u 29 evropskih zemalja počeo s primenom od danas

Novi sistem ulaska u 29 evropskih zemalja počeo s primenom od danas

Sputnik pre 3 minuta
MUP: Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

MUP: Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

N1 Info pre 53 minuta
Kraj pečata na granici: EES menja način ulaska u Šengen od danas

Kraj pečata na granici: EES menja način ulaska u Šengen od danas

Aero.rs pre 18 minuta