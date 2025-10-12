Australija se oprašta od halida bešlića: Peva se Miljacka, tuga zbog njegovog odlaska uspeli da ujedine ljude (video)

Obožavaoci širom sveta okupljaju se u više od 50 gradova kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini.

Poštovaoci njegovog lika i dela organizuju komemorativna okupljanja u gradovima poput Sidneja, Hamburga, Praga, Atlante, Berlina i mnogih drugih, gde će se uz pesmu, sveće i poruke sećanja prisetiti jedne od najprepoznatljivijih muzičkih ikona sa prostora bivše Jugoslavije. Iz Melburna, gde je veliki broj iseljenika sa naših prostora, stigli su snimci i fotografije sa okupljanja, gde se pevaju Halidovi hitovi, dok je lik velikog čoveka i pevača sve vreme stoji na