"Hvala, Trampe"! Viktof se obratio hiljadama ljudi na Trgu talaca u Tel Avivu: Čuda mogu da se dese

Američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je, u obraćanju hiljadama okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu, da čuda mogu da se dese, i da se taoci, koje drži palestinska militantna grupa Hamas, vraćaju kući.

Vitkof je kazao da svi duguju duboku zahvalnost američkom predsedniku Donaldu Trampu, dok su prisutni skandirali "hvala Trampe, hvala Vitkofe", prenosi BBC. "Sanjao sam ovu noć. Bio je to dug put. Voleo bih da je predsednik ovde, ovo bi mu se dopalo. Pre svega želim da odam počast narodu Izraela. Vaša hrabrost i izdržljivost inspirisali su svet", rekao je Vitkof, a prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga. Vitkof se u obraćanju zahvalio Trampu, Trampovom zetu