Dva mladića izbodena, muškarac povređen u saobaćajnoj nesreći: Krvava noć u Beogradu

Dva mladića izbodena su noćas nožem u Rakovici. Hitna pomoć je oko 3.30 časova jutros primila poziv da je u Ulici kneza Višeslava došlo do ubadanja nožem. Međutim, kada su stigli na teren, nikog nisu zatekli. Nedugo potom u službu Hitne pomoći su privatnim vozilom stigla dva mladića, starosti 21 i 24 godine, kod kojih su konstatovane ubodne rane. Oni su sa dozom politraume prevezeni u Urgentni centar.. Muškarac star 45 godina povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja