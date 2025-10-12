Dva mladića izbodena, muškarac povređen u saobaćajnoj nesreći: Krvava noć u Beogradu

Mondo pre 6 minuta  |  Mihajlo Sfera
Dva mladića izbodena, muškarac povređen u saobaćajnoj nesreći: Krvava noć u Beogradu
Dva mladića izbodena su noćas nožem u Rakovici. Hitna pomoć je oko 3.30 časova jutros primila poziv da je u Ulici kneza Višeslava došlo do ubadanja nožem. Međutim, kada su stigli na teren, nikog nisu zatekli. Nedugo potom u službu Hitne pomoći su privatnim vozilom stigla dva mladića, starosti 21 i 24 godine, kod kojih su konstatovane ubodne rane. Oni su sa dozom politraume prevezeni u Urgentni centar.. Muškarac star 45 godina povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Blic pre 31 minuta
Krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici u gluvo doba noći, sve počelo u 3.30 kada je primljen poziv...

Krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici u gluvo doba noći, sve počelo u 3.30 kada je primljen poziv...

Kurir pre 16 minuta
Dva mladića izbodena nožem! Krvava noć u Rakovici Dovezeni u Hitnu sa teškim povredama

Dva mladića izbodena nožem! Krvava noć u Rakovici Dovezeni u Hitnu sa teškim povredama

Dnevnik pre 16 minuta
Dva mladića izbodena nožem u Rakovici! Pojavili se u Urgentnom sa teškim povredama

Dva mladića izbodena nožem u Rakovici! Pojavili se u Urgentnom sa teškim povredama

Alo pre 16 minuta
Saznajemo Krvavom obračunu u Beogradu prethodila svađa oko devojke: Sve se odigralo ispred poznatog restorana

Saznajemo Krvavom obračunu u Beogradu prethodila svađa oko devojke: Sve se odigralo ispred poznatog restorana

Telegraf pre 11 minuta
Povređen muškarac (45) u saoraćajnoj nezgodi: Odmah prevezen u Urgentni centar u Beogradu

Povređen muškarac (45) u saoraćajnoj nezgodi: Odmah prevezen u Urgentni centar u Beogradu

Blic pre 41 minuta
Muškarac povređen u sudaru, hitno prevezen u Urgentni centar Oglasila se Hitna pomoć

Muškarac povređen u sudaru, hitno prevezen u Urgentni centar Oglasila se Hitna pomoć

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Blic pre 31 minuta
Dva mladića izbodena nožem! Krvava noć u Rakovici Dovezeni u Hitnu sa teškim povredama

Dva mladića izbodena nožem! Krvava noć u Rakovici Dovezeni u Hitnu sa teškim povredama

Dnevnik pre 16 minuta
Dva mladića izbodena, muškarac povređen u saobaćajnoj nesreći: Krvava noć u Beogradu

Dva mladića izbodena, muškarac povređen u saobaćajnoj nesreći: Krvava noć u Beogradu

Mondo pre 6 minuta
Krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici u gluvo doba noći, sve počelo u 3.30 kada je primljen poziv...

Krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici u gluvo doba noći, sve počelo u 3.30 kada je primljen poziv...

Kurir pre 16 minuta
Noževi sevali zbog devojke! Otkriveno šta je prethodilo krvoproliću u Rakovici

Noževi sevali zbog devojke! Otkriveno šta je prethodilo krvoproliću u Rakovici

Alo pre 1 minut