Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Kina i SAD uvele su nove carine i kontrole izvoza, uz međusobne optužbe i pretnje kontramerama koje ugrožavaju trgovinske pregovore.

Kineske vlasti su nazvale najnovije američke carine na kinesku robu licemeran potez i potvrdile da nisu uvedene nove dažbine na američke proizvode. Kontrole izvoza retkih minerala iz Kine usledile su kao odgovor na američke mere nakon pregovora u Madridu. RTS Politika Vesti online

Kina je optužila SAD za dvostruke standarde i zloupotrebu principa nacionalne bezbednosti, dok je Vašington najavio dodatne carine od 100% na kineski uvoz. Peking je zapretio kontramerama ukoliko SAD nastave sa jednostranim merama. Danas Nova N1 Info Novi magazin

Rastuće tenzije u trgovinskim odnosima dovele su do pada akcija na Volstritu i zabrinutosti među kompanijama koje zavise od kineskog tržišta. Kina smatra svoje kontrole izvoza legitimnim odgovorom na globalne izazove i nastavlja da brani svoje mere kao usklađene sa međunarodnim pravom. Telegraf Slobodna Evropa Blic Radio 021