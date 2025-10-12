Kinesko-američki trgovinski sukob: Xi Jinping upozorava na eskalaciju pre sastanka sa Trampom

Naslovi.ai pre 21 minuta
Kinesko-američki trgovinski sukob: Xi Jinping upozorava na eskalaciju pre sastanka sa Trampom

Predsednik Kine Xi Jinping upozorio na moguće nove mere u trgovinskom sukobu sa SAD, dok rastu tenzije zbog carina i kontrola izvoza.

Kineske vlasti su nazvale najnovije američke carine na kinesku robu licemeran potez i potvrdile da nisu uvedene nove dažbine na američke proizvode. Kontrole izvoza retkih minerala iz Kine usledile su kao odgovor na američke mere nakon pregovora u Madridu. RTS Politika Vesti online

Kina je optužila SAD za dvostruke standarde i zloupotrebu principa nacionalne bezbednosti, dok je Vašington najavio dodatne carine od 100% na kineski uvoz. Peking je zapretio kontramerama ukoliko SAD nastave sa jednostranim merama. Danas Nova N1 Info Novi magazin Dnevnik NIN

Kineski predsednik Xi Jinping je upozorio na moguću eskalaciju trgovinskog sukoba sa SAD, pre planiranog sastanka sa Donaldom Trampom, dok je Vašington pretnjom odustao od nekih mera. Rastuće tenzije dovele su do pada akcija na Volstritu i zabrinutosti među kompanijama koje zavise od kineskog tržišta. Kina smatra svoje kontrole izvoza legitimnim odgovorom na globalne izazove i nastavlja da brani svoje mere kao usklađene sa međunarodnim pravom. Bloomberg Adria Telegraf Slobodna Evropa Blic Radio 021

