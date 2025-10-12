Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu

Studenti, građani i prosvetni radnci blokirali su danas oko 16 časova saobraćaj u kružnom toku Ušće kod Brankovog mosta u Beogradu, u okviru skupa podrške prosvetnim radnicima "Snaga kolektiva, sloboda izbora".

Na Brankovom mostu u smeru na Novom Beogeradu se pravi gužva automobila, dok u smeru ka gradu prolaze pojedini automobili. Oko 16.44 počelo je 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, nakon čega će uslediti govori i aktivnosti u organizaciji prosvetnih radnika i zborova građana. Današnji skup podrške prosvetnim radnicima trebalo bi da traje do 19 časova, prenosi taj portal. Kako je ranije objavljeno, protest organizuju
