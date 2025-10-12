BLOG UŽIVO Završen protest prosvetnih radnika i studenata kod Ušća: „Obrazovanje mora biti prostor slobode, a ne poslušnosti“

Nova pre 2 sata  |  Autor: Mila Marinović
BLOG UŽIVO Završen protest prosvetnih radnika i studenata kod Ušća: „Obrazovanje mora biti prostor slobode, a ne poslušnosti“…

Na kružnom toku kod Ušća je od 16 časova počeo veliki protest nastavnika, profesora i sindikata okupljenih u Široki front zaštite nastavnika i radnika u prosveti, pod sloganom „Snaga kolektiva – sloboda izbora“.

Cilj okupljanja je jasan – podići glas protiv, kako učesnici kažu, represije režima, političkih pritisaka, odmazde i urušavanja obrazovnog sistema u Srbiji. Sve najnovije vesti sa protesta pratite u blogu uživo na Nova.rs. Protest prosvetnih radnika i studenata završen je kod Ušća u Beogradu. Saobraćaj je krenuo. Snežana Maletin iz Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj poruča je da se "polako ponovo gradi zajedništvo". "Stičemo nova iskustva, reorganizujemo se i što je
