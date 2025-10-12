Kako li bi tek dočekali Miloševića

Iako se o radu Međunarodnog krivičnog suda može raspravljati, sa Haškim tribunalom su sarađivali i predsednik SRJ i svi posle njega, a sarađivao bi i Vučić da je morao. Međutim, kao što je malo ko lepio plakate s imenom nepostojećeg Bulevara Ratka Mladića, retko ko s uživanjem pretvara ratne zločince u heroje za jednokratnu upotrebu kao predsednik Srbije

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove svoje odluke načelno donosi lako. Ako je zahtev za puštanje osuđenika na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja nedovoljno potkrepljen, kao u slučaju komandanta Sarajevko-romanijskog korpusa VRS Radoslava Krstića, odluka bude odrična. Ako je održiva, zahtev bude prihvaćen, kao 2023, u slučaju komandanta specijalnih snaga DB i osnivača JSO Frenkija Simatovića, ili, nedavno, bivšeg načelnika Generalštaba i