Hiljade građana Srbije večeras šetalo sa istim ciljem: Srbi pružaju podršku svojoj braći na Kosovu, ali i jasno poručuju - dosta nam je nasilja i blokadera (FOTO) Širom zapadne Srbije danas tačno u 17 časova održane su šetnje podrške Srbima sa Kosova i Metohije, koji sutra izlaze na birališta i vode, kako ističu učesnici, odsudnu bitku za opstanak našeg naroda na svetoj srpskoj zemlji. Istovremeno, poslata je i jasna poruka građana Srbije — protiv nasilja, blokada