RINA pre 38 minuta
Hiljade građana Srbije večeras šetalo sa istim ciljem: Srbi pružaju podršku svojoj braći na Kosovu, ali i jasno poručuju - dosta nam je nasilja i blokadera (FOTO) Širom zapadne Srbije danas tačno u 17 časova održane su šetnje podrške Srbima sa Kosova i Metohije, koji sutra izlaze na birališta i vode, kako ističu učesnici, odsudnu bitku za opstanak našeg naroda na svetoj srpskoj zemlji. Istovremeno, poslata je i jasna poruka građana Srbije — protiv nasilja, blokada
RINA pre 9 minuta
Kurir pre 10 minuta
RINA pre 38 minuta
RINA pre 9 minuta
Kurir pre 39 minuta
Alo pre 39 minuta