Vlahović: Moramo se držati zajedno

Srbija je u kvalifikacijama za Mondijal 2026. u Leskovcu poražena od Albanije 0:1

Dušan Vlahović imao je najbolje prilike za Orlove protiv Albanije, ali... Na kraju je pala i neosvojiva tvrđava Leskovac. - Meni je ovo najteži poraz u reprezentaciji, mislim da i ostali momci osećaju isto. Nije lopta posle vaših pokušaja htela u gol, još u prvom delu imali ste dobru priliku... - Da sam dao gol u prvom poluvremenu, mislim da bi utakmica otišla drugačijim tokom i da bismo pobedili. Šta bi bilo kad bi bilo, nikad nećemo znati. Ja bih najviše voleo da