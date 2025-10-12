Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Vesti online pre 12 minuta  |  Sport klub (P. V.)
Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Kraj! Završena je misija Dragana Stojkovića na klupi reprezentacije Srbije.

Sat vremena posle poraza od Albanije, selektor je potvrdio: – Ponudio sam ostavku predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku. Neću putovati u Andoru, ekipu će voditi moj pomoćnik Goran Đorović. Priča je završena… – poručio je Stojković na početku razgovora sa mnogobrojnim predstavnicima medija u pres sali leskovačkog stadiona. Obećao je sada već bivši selektor da će detaljnije pričati o razlozima zbog kojih se odlučio za ostavku, tri kola pre
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Piksi se malo šalio, pa malo izvinjavao naciji zbog poraza od Albanije

Piksi se malo šalio, pa malo izvinjavao naciji zbog poraza od Albanije

Nova pre 32 minuta
Piksi dao ostavku i pre kraja utakmice! Pogledajte trenutak sa meča protiv Albanije kada je Stojković otkrio da više neće biti…

Piksi dao ostavku i pre kraja utakmice! Pogledajte trenutak sa meča protiv Albanije kada je Stojković otkrio da više neće biti selektor

Kurir pre 32 minuta
"Pogledajte minutažu i gde igramo" Vlahović surovo iskren posle teškog poraza od Albanije: Mislim da je ovo realnost!

"Pogledajte minutažu i gde igramo" Vlahović surovo iskren posle teškog poraza od Albanije: Mislim da je ovo realnost!

Kurir pre 32 minuta
Vlahović posle Albanije: „Normalno da su ljudi nezadovoljni, rekao sam to u svlačionici…“ VIDEO

Vlahović posle Albanije: „Normalno da su ljudi nezadovoljni, rekao sam to u svlačionici…“ VIDEO

Nova pre 2 minuta
Doter'o si Srbiju do duvara, zato Piksi sayonara

Doter'o si Srbiju do duvara, zato Piksi sayonara

B92 pre 32 minuta
"Kao da sam skinuo 200 kg sa leđa": Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom

"Kao da sam skinuo 200 kg sa leđa": Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom

Večernje novosti pre 22 minuta
Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, ne idem sa reprezentacijom u Andoru

Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, ne idem sa reprezentacijom u Andoru

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalDragan DžajićAlbanijaDragan Stojković Piksi

Sport, najnovije vesti »

Ritual poniženja - A onda su došli po fudbal...

Ritual poniženja - A onda su došli po fudbal...

Sportske.net pre 12 minuta
Srpski sport u nezadrživoj metamorfozi: Osećaj ide u prošlost, analitika preuzima sve!

Srpski sport u nezadrživoj metamorfozi: Osećaj ide u prošlost, analitika preuzima sve!

Hot sport pre 2 minuta
Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Hot sport pre 17 minuta
Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Vesti online pre 12 minuta
Tanjgino „unuče” i Titovi blizanci: Nije isto!

Tanjgino „unuče” i Titovi blizanci: Nije isto!

Sportski žurnal pre 17 minuta