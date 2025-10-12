Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Kraj! Završena je misija Dragana Stojkovića na klupi reprezentacije Srbije.

Sat vremena posle poraza od Albanije, selektor je potvrdio: – Ponudio sam ostavku predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku. Neću putovati u Andoru, ekipu će voditi moj pomoćnik Goran Đorović. Priča je završena… – poručio je Stojković na početku razgovora sa mnogobrojnim predstavnicima medija u pres sali leskovačkog stadiona. Obećao je sada već bivši selektor da će detaljnije pričati o razlozima zbog kojih se odlučio za ostavku, tri kola pre