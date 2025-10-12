Košarkaš Crvene zvezde u bolnici – novi problem sa Sašu Obradovića

Sputnik pre 1 sat
Košarkaš Crvene zvezde u bolnici – novi problem sa Sašu Obradovića

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter primljen je u bolnicu zbog respiratornih komplikacija, saopšteno je iz tog kluba.

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija. U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana", piše u saopštenju crveno-belih. Nije objavljeno koliko će Karter biti u bolnici i koliko će odsustvovati sa terena. Novi trener Zvezde Saša Obradović tako na debiju u
