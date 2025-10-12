Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, neću putovati u Andoru

Sputnik pre 1 sat
Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, neću putovati u Andoru

Preuzimam punu odgovornost, obavio sam razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom FSS ponudio sam ostavku, oglasiće se i oni, ali neću putovati u Andoru i voditi ekipu, mislim da će voditi moj prvi pomoćnik Goran Đorović, rekao je selektor fudbalera Srbije Dragan Stojković posle poraza od Albanije (1:0).

"Kad odem, a otići ću ponosan, bilo je dosta dobrih stvari i dobrih rezultata, ali ovo večeras nije smelo da se desi. Rezultat je zaista loš, nisam očekivao ovo, obratio sam se i igračima, sve sam im rekao. Nije tragedija kad selektor ode i Srbija će uvek imati velikog navijača u meni, više od 50 puta sam vodio svoju zemlju, pevao himnu za ove četiri i po godine", istakao je Stojković na konferenciji za medije. Stigla je kazna kada nismo iskoristili šanse u
