Kina zapretila Trampu zbog novih carina

Telegraf pre 1 sat
Kina zapretila Trampu zbog novih carina

Peking je obećao kontramere protiv Vašingtona ukoliko američki predsednik Donald Tramp ispuni svoju pretnju da uvede nove carine od 100% na kineski uvoz.

Trampova najnovija pretnja usledila je nakon što je Kina prošle nedelje uvela niz ograničenja na izvoz retkih zemnih minerala. Rastuće tenzije prete da ponište mesece napretka u trgovinskim pregovorima. "Pribegavanje pretnjama visokim carinama nije pravi način da se vodi dijalog s Kinom", izjavio je u nedelju portparol Ministarstva trgovine, u prvim komentarima Pekinga na Trampovu pretnju. "Ako SAD budu istrajavale u jednostranim potezima, Kina će odlučno preduzeti
VašingtonPekingKinaDonald Trampsadcarinetarife

