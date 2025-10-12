U vazdušnom napadu na crkvu u Kostantinovki poginuli sveštenik i četvorogodišnje dete

U vazdušnom napadu na crkvu Jova Počajvskog u Kostantinovki poginuli su sveštenik i četvorogodišnja devojčica, saopštio je šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak. "Ruska bomba je ubila četvorogodišnju devojčicu i sveštenika koji je pokušao da sakrije dete u crkvi", naveo je on na Telegramu. Jermak je napomenuo da je devojčicina majka ranije preminula. Kako je javio Ukrinform, najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u ruskim vazdušnim napadima na