U vazdušnom napadu na crkvu u Kostantinovki poginuli sveštenik i četvorogodišnje dete

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
U vazdušnom napadu na crkvu u Kostantinovki poginuli sveštenik i četvorogodišnje dete
U vazdušnom napadu na crkvu Jova Počajvskog u Kostantinovki poginuli su sveštenik i četvorogodišnja devojčica, saopštio je šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak. "Ruska bomba je ubila četvorogodišnju devojčicu i sveštenika koji je pokušao da sakrije dete u crkvi", naveo je on na Telegramu. Jermak je napomenuo da je devojčicina majka ranije preminula. Kako je javio Ukrinform, najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u ruskim vazdušnim napadima na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Potresne scene: U vazdušnom napadu na crkvu u Kostantinovki poginuli sveštenik i četvorogodišnje dete (uzmemirujuće)

Potresne scene: U vazdušnom napadu na crkvu u Kostantinovki poginuli sveštenik i četvorogodišnje dete (uzmemirujuće)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaCrkvaSvestenikRat u Ukrajinidevojcicadete

Svet, najnovije vesti »

Tramp će se sastati sa porodicama talaca: Otkriveni detalji planirane posete Izraelu: Trajaće četiri sata

Tramp će se sastati sa porodicama talaca: Otkriveni detalji planirane posete Izraelu: Trajaće četiri sata

Blic pre 25 minuta
Tragedija u Meksiku: U poplavama i odronima poginulo najmanje 37 osoba

Tragedija u Meksiku: U poplavama i odronima poginulo najmanje 37 osoba

Kurir pre 21 minuta
MTV ukida svoje muzičke TV kanale u Velikoj Britaniji i EU

MTV ukida svoje muzičke TV kanale u Velikoj Britaniji i EU

Politika pre 15 minuta
"Sanjao sam ovu noć": Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu: Prisutni skandirali "Hvala Trampe"

"Sanjao sam ovu noć": Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu: Prisutni skandirali "Hvala Trampe"

Blic pre 55 minuta
Hamas protiv trampovog plana: "Ideja da pripadnici pokreta napuste Gazu je apsurdna"

Hamas protiv trampovog plana: "Ideja da pripadnici pokreta napuste Gazu je apsurdna"

Kurir pre 1 sat