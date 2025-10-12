Veliki skup zakazan za 17 časova u Beogradu! Beograđani će se oprostiti o Halida Bešlića dan pre sahrane

Telegraf
Halid Bešlić, čovek kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Smrt legendarnog pevača koja je nastupila 07. oktobra zatekla je ljude širom sveta, a danas se u 17 časova očekuje okupljanje u mnogim gradovima gde će se tom prilikom odati počast Bešliću. - Predlog je da se okupimo na Skadarliji u 17 časova, 12.10. i da odamo počast. Iskreno sam razočaran što se niko iz Beograda nije oglasio povodom organizacije skupa podrške, lika i dela Halidu Bešliću. S obzirom na sve što je Halid dao muzici i publici širom bivše Jugoslavije,
