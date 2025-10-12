Kabinet Netanjahua: Izraelski zvaničnici neće prisustvovati samitu u Egiptu

IZRAEL neće poslati predstavnika na mirovni samit za Gazu koji organizuju američki predsednik Donald Tramp i predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi u ponedeljak u Šarm el Šeiku, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Foto: Printskrin -Nijedan izraelski zvaničnik neće prisustvovati, rekla je novinarima Šoš Bedrosijan, portparolka Netanjahua, prenosi Al Džazira. Bedrosijan je rekla da će Izrael početi da pušta palestinske zatvorenike kada dobije potvrdu da su svi zarobljenici koji se nalaze u Gazi stigli u Izrael. Lideri više od 20 zemalja, među kojima je i američki predsednik Donald Tramp, prisustvovaće sutra samitu u Egiptu, kako bi razgovarali o predlogu američkog predsednika