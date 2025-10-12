Oslobađanje talaca i Trumpov mirovni samit za Gazu u ponedeljak

Hamas je saopštio da je završio pripreme za oslobađanje preostalih živih talaca, što bi prema očekivanju Izraela trebalo da se dogodi rano ujutru u ponedeljak, posle čega bi u Egiptu trebalo da bude održan mirovni samit čiji će domaćin biti predsednik SAD Donald Tramp (Trump) u čijem planu za Pojas Gaze je oslobađanje talaca ključan korak. Prema predlogu američkog predsednika, nakon što Hamas – kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom - preda taoce,