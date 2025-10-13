Dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju

B92 pre 31 minuta
Dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju

Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju Džoel Mokir, Filip Anjon i Piter Hauit.

Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je Džoelu Mokiru, Filipu Agionu i Peteru Hauitu "za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama", pri čemu jedna polovina Mokiru "za identifikaciju preduslova za održivi rast kroz tehnološki napredak", a druga polovina zajednički Agionu i Hauitu "za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju". "Još uvek sam bez reči", rekao je Agion na konferenciji za novinare telefonom u prvoj reakciji nakon što je obavešten o
BBC News pre 16 minuta
Danas pre 11 minuta
Južne vesti pre 10 minuta
Radio 021 pre 16 minuta
NIN pre 6 minuta
N1 Info pre 56 minuta
RTV pre 1 sat
