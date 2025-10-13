Eruptirao vulkan: Diže se gust dim; Izdata upozorenja VIDEO

Vulkan Ključevski na Kamčatki eruptirao je drugi put u istom danu izbacivši veliki stub dima i pepela, preneli su danas ruski mediji.

Prema podacima Kamčatskog tima za reagovanje na vulkanske erupcije (KVERT), Instituta za vulkanologiju i seizmologiju (IVS) ogranka Ruske akademije nauka za Daleki istok, stub pepela bio je visok preko 6,5 kilometara iznad nivoa mora, prenosi agencija Intefaks. Zbog erupcije, KVERT je proglasio narandžasto upozorenje za obavljanje avio-letova u toj oblasti jer se procenuje da postoji pretnja po bezbednost za domaći i međunarodni vazdušni saobraćaj. Ključevski je