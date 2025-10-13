BBC vesti na srpskom

Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

Tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a priveden je posle protesta u Novom Sadu sredinom avgusta, kada su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke.

BBC News pre 41 minuta  |  Dejana Vukadinović - BBC
Blokirane ulice oko Pravnog fakulteta
BBC/DEJANA VUKADINOVIĆ
Skupo podrške u Beogradu 18. septembra

Tri meseca kućnog pritvora, umesto zatvora, za studenta Bogdana Jovičića, odlučio je Viši sud u Novom Sadu u ponedeljak, 13. oktobra.

Određena mu je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora.

Kada mu je sud u septembru produžio pritvor, Jovičić je počeo štrajk glađu, koji je prekinuo posle 13 dana, 23. septembra i tada je prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu.

Jovičić je u „dobrom opštem stanju" objavila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 23. septembra, prenose mediji.

Tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a priveden je posle protesta u Novom Sadu sredinom avgusta, kada su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Zbog štrajka glađu prebačen je 17. septembra iz novosadske pritvorske jedinice Klise u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, potvrdio je tada Srđan Kovačević, njegov advokat.

„Doktori su procenili da nije više za pritvornu jedinicu, nego za bolnicu", kaže Kovačević za BBC na srpskom.

Viši sud je 19. septembra odbio žalbu advokata i Jovičić ostaje u pritvoru do daljeg.

„I dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio na slobodi, mogao da ponovi krivično delo", obrazloženje je suda.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je predlog za za izdavanje privremene mere koju su podneli Jovičićevi bivši zastupnici.

U znak podrške pritvorenom studentu novosadskog Fakulteta tehničkih nauka (FTN) organizovano je nekoliko protesta.

Dan pošto je prebačen u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, 18. septembra, održan je protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve" ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Skup podrške održan je istog dana i u Nišu, Beogradu, Subotici i drugim gradovima.

Privođenje Bogdana Jovičića, kao i sudsku odluku da mu se produži pritvor, osudile su mnoge nevladine organizacije, neke opozicione partije i Evropska demokratska stranka, navodeći da se on tretira „ne kao glas savesti, već kao opasni kriminalac".

„Nejasno je optužen za učešće u avgustovskim protestima i oduzeto mu je pravo na pravu odbranu.

„Pritvor mu je produžen ne zato što je kriv, već iz straha od njegove hrabrosti - iste hrabrosti zbog koje je počeo štrajk glađu", napisali su na društvenoj mreži Iks.

Pogledajte fotografije sa protesta u Beogradu

Grupa ljudi u pšrotestnoj šetnji na ulicama Beograda
BBC/Dejana Vukadinović
Plakat na kojem piše ćirilicom i plavim slovima na belom papiru "Sloboda za Bogdana"
BBC/Dejana Vukadinović
Jedan od plakata podrške na protestu u Beogradu 18. septembra
Grupa ljudi u žutim prslucima obezbeđuje protest ispred Pravnog fakulteta u Beogradu blokira saobraćajnicu
BBC/Dejana Vukadinović
Beograd, 18. septembar
Transparent Oslobodite Bogija (Free Bogi) ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu
Portal 021.rs
Protest ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu 18. septembra 2025.

Dvadesetdvogodišnji student je posle četiri nedelje u pritvoru započeo štrajk glađu.

„Mesec dana u zatvoru nisam dizao tenziju misleći da moraju da me puste da se branim sa slobode.

„Budući da tu nameru nemaju i žele da me predstave kao jednog od najvećih neprijatelja ove zemlje, smatrao sam da je ovo jedini vid borbe koji mi preostaje", napisao je u pismu, koje je pročitao njegov advokat.

U međuvremenu mu je preminuo otac, čijoj sahrani je prisustvovao vezanih nogu, što su mnogi osudili.

Jovičić je bio vezan lancima „da ne bi izvršio bekstvo“, saopšteno je iz Uprave Ministarstva pravde za izvršenja krivičnih sankcija, negirajući da su se prema ponašali degradirajuće.

U praksi se gotovo nikada ne dešava da nekog puste iz pritvora da bi išao na sahranu, niti se skidaju lanci, jer je vezivanje po pravilima službe i obaveza je, napisao je Vladimir Đukanović advokat i član vladujućeg SNS na Iksu.

Jovičić je jedan od privedenih tokom protesta u Novom Sadu, međutim, tačan broj Ministarstvo unutrašnjih poslova nije saopštilo.

„Uhapšen je jer je uništavao i rušio nečije prostorije, detaljno bez imalo stida i straha, ponoseći se time što čini“, izjavio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Pogledajte kako su izgledali protesti u Beogradu i Novom Sadu sredinom avgusta

Više od deset meseci u Srbiji se održavaju antivladini protesti pokrenuti posle tragedije u Novom Sadu, kada je usled pada nadstrešnice tek rekonstruisane Železničke stanice stradalo 16 ljudi, a jedna devojka je teško povređena.

Studenti su potom blokirali fakultete, a jedan od najmasovnijih protesta bio je u Beogradu 15. marta.

Dan ranije pritvorena je novosadska šestorka - profesorka sociologije Marija Vasić i još petoro aktivista Pokreta slobodnih građana i neformalne studentske organizacije Stav.

Kada je i njima produžen pritvor počele su blokade sudova i tužilaštava u Novom Sadu, a Vasić je počela štrajk glađu.

Apelacioni sud im je posle dve nedelje blokada odredio kućni pritvor.

Pritvaranja je bilo posle studentskog skupa 'Vidimo se na Vidovdan' u Beogradu, na kome se tražilo raspisivanje vandrednih izbora.

Tog 28. juna pritvoreno je osmoro osumnjčenih zbog „pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja", saopšteno je tada iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Prethodno je tužilaštvo saopštilo imena 29 ljudi kojima je određeno zadržavanje „zbog nasilničkog ponašanja nakon protesta" u centru Beograda i „napada na pripadnike MUP-a".

Novi okidač za proteste bila je policijska brutalnost i prekomerna upotreba sile prema okupljenima što su predstavnici vlasti odbacivali.

U avgustu je u nekoliko navrata došlo do sukoba demonstranata koji se protive vlasti i pristalica vladajućeg SNS-a i policije u mnogim mestima u Srbiji.

Nasilje je obeležilo i početak septembra u Novom Sadu i pozive na nove proteste.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News
Nestašice nafte neće biti, kaže Vučić posle sastanka sa čelnicima Gaspromnjefta

Nestašice nafte neće biti, kaže Vučić posle sastanka sa čelnicima Gaspromnjefta

BBC News pre 2 sata
Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

BBC News pre 4 sati
Hamas oslobodio 20 talaca, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

Hamas oslobodio 20 talaca, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

BBC News pre 3 sata
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 3 sata
Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

N1 Info pre 30 minuta
Ukinut zatvorski pritvor studentu Bogdanu Jovičiću, dobio tri meseca kućnog pritvora

Ukinut zatvorski pritvor studentu Bogdanu Jovičiću, dobio tri meseca kućnog pritvora

Beta pre 1 sat
Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

RTV pre 35 minuta
Bogdanu Jovičiću pritvor zamenjen kućnim pritvorom

Bogdanu Jovičiću pritvor zamenjen kućnim pritvorom

Blic pre 35 minuta
Ukinut zatvorski pritvor studentu Bogdanu Jovičiću, dobio tri meseca kućnog pritvora

Ukinut zatvorski pritvor studentu Bogdanu Jovičiću, dobio tri meseca kućnog pritvora

Nedeljnik pre 1 sat
Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni umesto zatvorskog pritvora

Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni umesto zatvorskog pritvora

Danas pre 50 minuta
Studentu Bogdanu Jovičiću u Srbiji zatvorski pritvor zamenjen kućnim

Studentu Bogdanu Jovičiću u Srbiji zatvorski pritvor zamenjen kućnim

Slobodna Evropa pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Konferencija "Svet zajedno protiv falsifikovanih i supstandardnih medicinskih proizvoda" u PKS

Konferencija "Svet zajedno protiv falsifikovanih i supstandardnih medicinskih proizvoda" u PKS

Ekapija pre 1 minut
Boki 13 osuđen na pet godina zatvora zbog prevare i pranja novca

Boki 13 osuđen na pet godina zatvora zbog prevare i pranja novca

Radio 021 pre 5 minuta
Svaki drugi Srbin ovo baca u otpad, a u njima je zlato - i to doslovno!

Svaki drugi Srbin ovo baca u otpad, a u njima je zlato - i to doslovno!

Alo pre 5 minuta
Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

Studentu Bogdanu Jovičiću određen kućni pritvor

N1 Info pre 30 minuta
Inicijativa mladih pozvala britanske regulatore da istraže navode o gušenju medijskih sloboda od strane BC Partnersa

Inicijativa mladih pozvala britanske regulatore da istraže navode o gušenju medijskih sloboda od strane BC Partnersa

N1 Info pre 1 sat