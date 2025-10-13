Počeo protest poljoprivrednika, traktori pred Banovinom u Novom Sadu

Beta pre 3 sata

Udruženja poljoprivrednika u Srbiji započela su dvodvnevne blokade u trajanju od 9.00 do 17.00 časova u više gradova Srbije, tražeći i ispunjenje ranijih obećanja, među kojima ima i novih, kao pomoć zbog suše od 300 evra po hektaru.

"Ideja ovog protesta jeste da pokažemo da u poljoprivredi žestoko ništa ne valja", rekli sui danas poljoprivrednici, ispred zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu, gde su parkirali traktore, ali kako su i ranije najavili, neće biti blokada saobraćaja.

Oni, na protestu koji je najavaljen i za sutra traže, pre svega, isplatu svih zaostalih dugovanja po osnovu subvencija.

Protest organizuju udruženja Dolovački paori, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac, Novoseljanski paori, Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, "Opovo" i "Banatska crnica".

Devet traktora stiglo je na Bulevar Mihajla Pupina tačno u 9.00 časova. Oni su se parkirali u desnu saobraćajnu traku, jer je pešačka staza, ispred zgrade Banovine, od jutros ograđena metalnom ogradom, vezana lancima i zaključana katancima.

Kako je novinarima u Novom Sadu rekao Dejan Ivanišević, potpredsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, zemljoradnici su se organizovali u svojim opštinama, za razlilku od prethodnog puta kada ih je više desetina bilo u Novom Sadu.

"Ovo je jedan od najavljenih protesta, biće ih još i biće masovniji. Verovatno će doći i do nekih eskalacija jer ljudi kada se saberu, kada skinu letinu, videće da, verovatno neće moći da plate račune, ni da prehrane svoje porodice ni do Nove godine, a ne do sledeće jeseni", rekao je on.

Protesti se istovremeno održavaju i u Opovu, Dolovu, Staroj Pazoviu, Vršcu, Zrenjaninu, Srbobranu, Kovačici, Banatskom Karađorđevu i drugim mestima.

Sutra će traktori u Novom Sadu biti ispred zgrade suda u Sutjeskoj ulici zbog, kako su rekli, hapšenja njihovih kolega poljoprivrednika zbog "iskazivanja mišljenja".

Kako je najavljeno, u svakoj opštini protest će biti drugačije organizovan.

U pojedinim opštinama će poljoprivrednici voziti traktore lokalnim ulicama, u nekima će parkirati svoje mašine ispred mesnih zajednica, opština, uljara, pored puta…

Studenti u blokadi podržali su protest poljoprivrednika i pozvali građane da im se pridruže tokom dana.

"Poljoprivrednici trpe velike pritiske, uništava im se imovina, usevi, preti se i članovima njihovih porodica. Podržite one koji nas hrane i brinu o svima nama", naveli su studenti u objavi na društvenoj mreži Instragram.

Poljoprivrednici traže pomoć od 300 evra po hketaru za sve jare kulture i voće zbog posledica suše i mraza, zatim oslobađanje tržišta od monopola i kartelskog uticaja, kao i gorivo bez akciza na pumpama od 1. januara 2026. godine.

Oni traže i kreditnu podršku poljoprivrednoj proizvodnji sa jedan odsto godišnje kamate i zamrzavanje postojećih poljoprivrednih kredita, kao i rešavanje problema fiktivnih gazdinstava.

Prethodni jednodnevni protest poljoprivrednici su organizovali ispred zgrade Pokrajinske vlade 15. septembra, nakon čega su trojica uhapšena.

(Beta, 13.10.2025)