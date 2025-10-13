VIDEO: Poljoprivrednici iz opštine Nova Crnja traktore parkirali pored magistralnog puta

Zrenjaninski pre 2 sata
VIDEO: Poljoprivrednici iz opštine Nova Crnja traktore parkirali pored magistralnog puta

Članovi Udruženja poljoprivrednika „Banatska crnica“ iz Vojvode Stepe danas su organizovali protest na području opštine Nova Crnja.

– Traktore smo parkirali pored magistralnog puta M7, na raskrsnici Vojvoda Stepa – Srpska Crnja – Nova Crnja – Rusko Selo, i tu ostajemo danas do 17 časova. Bićemo na ovom mestu i sutra od 9 do 17 časova – kaže za portal zrenjaninski.com predsednik udruženja „Banatska crnica“ Saša Tomas. Dodaje da tokom ova dva dana neće biti blokade puta, kao i da sa policijom imaju korektnu saradnju. – Popisali su nam tablice i legitimisali nas, ali nemamo primedbi na dosadašnji
Otvori na zrenjaninski.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Nova ekonomija pre 35 minuta
Poljoprivrednici ne veruju da će im vlast izaći u susret

Poljoprivrednici ne veruju da će im vlast izaći u susret

Vreme pre 1 sat
BLOG UŽIVO „Dosta je bilo ponižavanja, biće eskalacije“: Protesti poljoprivrednika širom Srbije, postavljena četiri zahteva…

BLOG UŽIVO „Dosta je bilo ponižavanja, biće eskalacije“: Protesti poljoprivrednika širom Srbije, postavljena četiri zahteva

Nova pre 1 sat
Zrenjanin: Policija sprečila poljoprivrednike da traktorima dođu pred Gradsku kuću

Zrenjanin: Policija sprečila poljoprivrednike da traktorima dođu pred Gradsku kuću

In medija pre 2 sata
Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Novi magazin pre 2 sata
Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

N1 Info pre 3 sata
Policija sprečila poljoprivrednike u Zrenjaninu da traktorima dođu pred Gradsku kuću

Policija sprečila poljoprivrednike u Zrenjaninu da traktorima dođu pred Gradsku kuću

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Vojvodina, najnovije vesti »

Raspored sahrana za utorak, 14. oktobar

Raspored sahrana za utorak, 14. oktobar

Radio 021 pre 30 minuta
Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Nova ekonomija pre 35 minuta
Plandište domaćin 23. festivala "Krajiški biseri" – praznik izvorne pesme i tradicije

Plandište domaćin 23. festivala "Krajiški biseri" – praznik izvorne pesme i tradicije

RTV pre 1 sat
Novi soj koronavirusa "frankenštajn“ i u Sremu

Novi soj koronavirusa "frankenštajn“ i u Sremu

RTV pre 1 sat
Održana komemoracija nevinim žrtvama Drugog svetskog rata kod spomen-obeležja u Zasavici

Održana komemoracija nevinim žrtvama Drugog svetskog rata kod spomen-obeležja u Zasavici

RTV pre 1 sat