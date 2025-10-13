VIDEO: Poljoprivrednici iz opštine Nova Crnja traktore parkirali pored magistralnog puta

Članovi Udruženja poljoprivrednika „Banatska crnica“ iz Vojvode Stepe danas su organizovali protest na području opštine Nova Crnja.

– Traktore smo parkirali pored magistralnog puta M7, na raskrsnici Vojvoda Stepa – Srpska Crnja – Nova Crnja – Rusko Selo, i tu ostajemo danas do 17 časova. Bićemo na ovom mestu i sutra od 9 do 17 časova – kaže za portal zrenjaninski.com predsednik udruženja „Banatska crnica“ Saša Tomas. Dodaje da tokom ova dva dana neće biti blokade puta, kao i da sa policijom imaju korektnu saradnju. – Popisali su nam tablice i legitimisali nas, ali nemamo primedbi na dosadašnji