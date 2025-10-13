Zrenjanin: Policija sprečila poljoprivrednike da traktorima dođu pred Gradsku kuću

In medija pre 5 sati
Zrenjanin: Policija sprečila poljoprivrednike da traktorima dođu pred Gradsku kuću

Poljoprivrednici, nezadovoljni odnosom države prema njima, stupili su jutros u dvodnevni protest.

Poljoprivrednici su pokušali da traktorima dođu na Trg slobode u Zrenjaninu, ispred Gradske kuće, ali ih je u tome sprečila policija, prenosi zrenjaninski.com. Oni su zato traktore parkirali u ulici Dr Slavka Županskog, gde planiraju da ostanu do 17 časova. U ovom delu grada stvaraju se saobraćajne gužve, pa policija reguliše saobraćaj. Poljoprivrednici su najavili da će protestna okupljanja organizovati i u utorak, u periodu od 9 do 17 sati. Podsetimo, Inicijativa
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

BLOG „Dosta je bilo ponižavanja, biće eskalacije“: Protesti poljoprivrednika širom Srbije, postavljena četiri zahteva

BLOG „Dosta je bilo ponižavanja, biće eskalacije“: Protesti poljoprivrednika širom Srbije, postavljena četiri zahteva

Nova pre 37 minuta
FOTO i VIDEO: Protest poljoprivednika danas i sutra u NS, podrška stiže i od studenata i srednjoškolaca

FOTO i VIDEO: Protest poljoprivednika danas i sutra u NS, podrška stiže i od studenata i srednjoškolaca

Moj Novi Sad pre 37 minuta
Protest poljoprivrednika u utorak ispred suda, dolazak najavili i maturanti Medicinske i Tehničke škole

Protest poljoprivrednika u utorak ispred suda, dolazak najavili i maturanti Medicinske i Tehničke škole

Radio 021 pre 2 sata
Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Poljoprivrednici u dvodnevnom štrajku, ali nisu optimistični da će im vlast ispuniti zahteve

Nova ekonomija pre 3 sata
Poljoprivrednici ne veruju da će im vlast izaći u susret

Poljoprivrednici ne veruju da će im vlast izaći u susret

Vreme pre 4 sati
VIDEO: Poljoprivrednici iz opštine Nova Crnja traktore parkirali pored magistralnog puta

VIDEO: Poljoprivrednici iz opštine Nova Crnja traktore parkirali pored magistralnog puta

Zrenjaninski pre 5 sati
Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Poljoprivrednik o protestu: Zato smo i podržali studente, jer institucije ne rade svoj posao

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Društvo, najnovije vesti »

Srbija – Albanija, recenzija

Srbija – Albanija, recenzija

Danas pre 37 minuta
Od suše i kamena do rajskog vrta: Procvetala pustinja je prizor koji morate videti

Od suše i kamena do rajskog vrta: Procvetala pustinja je prizor koji morate videti

Danas pre 32 minuta
Dragan Šolak: Koordinisana akcija BCP, novog rukovodstva UG i Vučića

Dragan Šolak: Koordinisana akcija BCP, novog rukovodstva UG i Vučića

Danas pre 1 sat
Vučićev slom na svim frontovima

Vučićev slom na svim frontovima

Danas pre 1 sat
Kurti: Razgovori o vladi počinju ove nedelje

Kurti: Razgovori o vladi počinju ove nedelje

Beta pre 7 minuta