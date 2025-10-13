Zrenjanin: Policija sprečila poljoprivrednike da traktorima dođu pred Gradsku kuću

Poljoprivrednici, nezadovoljni odnosom države prema njima, stupili su jutros u dvodnevni protest.

Poljoprivrednici su pokušali da traktorima dođu na Trg slobode u Zrenjaninu, ispred Gradske kuće, ali ih je u tome sprečila policija, prenosi zrenjaninski.com. Oni su zato traktore parkirali u ulici Dr Slavka Županskog, gde planiraju da ostanu do 17 časova. U ovom delu grada stvaraju se saobraćajne gužve, pa policija reguliše saobraćaj. Poljoprivrednici su najavili da će protestna okupljanja organizovati i u utorak, u periodu od 9 do 17 sati. Podsetimo, Inicijativa