Protest poljoprivrednika u utorak ispred suda, dolazak najavili i maturanti Medicinske i Tehničke škole

Radio 021 pre 37 minuta  |  021.rs
Dvodnevni protest poljoprivrednika zbog neispunjenih zahteva nastavlja se sutra, 14. oktobra, a u Novom Sadu će im se pridružiti i maturanti.

Protest se sutra održava ispred suda, od 9 do 17 časova, i neće biti blokade saobraćaja. Dolazak na protest najavili su i maturanti Medicinske škole "7. april" i Tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn". Kako je najavljeno, đaci Medicinske škole će krenuti u 14.15h, a kod raskrsnice Futoške i Ulice Braće Ribnikar će im se pridružiti učenici Tehničke škole. Zatim će zajedno otići da pruže podršku poljoprivrednicima. Učenici su pozvali sve maturante, bivše maturante
Novi SadFutog

